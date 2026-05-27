Экономика
16:27, 27 мая 2026

В Подмосковье пересчитали закрывшиеся «наливайки»

Почти 30 % магазинов, торговавших алкоголем в подмосковных дворах, закрылись
Дмитрий Воронин

Фото: NaturalBox / Shutterstock / Fotodom

Почти 30 процентов, а именно 141 из 476 заведений общественного питания, торговавших алкоголем в подмосковных дворах, закрылись после вступления в силу новых региональных правил продажи спиртного. Объекты пересчитали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, пресс-служба которого привела соответствующую статистику.

«По итогам проведенных профилактических и контрольных мероприятий сейчас их количество сократилось до 335», — подчеркнул глава ведомства Василий Мосин.

Отмечается, что меры коснулись преимущественно так называемых наливаек, на которые жаловались жители.

С 1 марта точки общественного питания, расположенные во дворах многоквартирных домов, могут продавать алкоголь только с 13 до 15 часов.

По действующей лицензии разрешено работать до истечения срока действия. Получить же ее теперь можно, если вход в торговую точку расположен со стороны улицы и находится не дальше 30 метров от края дороги. Новые требования не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения, а также рестораны.

