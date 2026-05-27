В ЕС задумали ограничить право вето для одной группы стран

Guardian: ЕК может ограничить право вето для стран, недавно вступивших в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) может ограничить право вето для стран, которые только недавно вступили в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

«ЕС может лишить будущие государства-члены права вето на несколько лет в попытке сделать расширение более политически приемлемым», — говорится в публикации.

Согласно планам, рассматриваемым ЕК, потенциальные государства-члены — такие как Молдавия и страны Западных Балкан — после вступления в ЕС временно не будут иметь автоматического права вето на решения, требующие единогласного одобрения, в частности, по вопросам внешней политики. Так, временное ограничение на право вето может быть включено в договор о вступлении Черногории, которую могут принять в объединение раньше остальных кандидатов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе захотели начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита Евросовета, который состоится 18-19 июня.