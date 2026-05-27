Полицейский «заминировал» прощальную вечеринку с коллегами по неожиданной причине

В Японии полицейский не хотел идти на вечеринку с коллегами и «заминировал» ее

В Японии полицейский из провинции Сага по телефону заминировал ресторан, где коллеги подготовили для него прощальную вечеринку. Об этом пишет Japan Today.

Инцидент произошел в марте в городе Сага. Утром в заведение позвонил неизвестный и заявил, что там заложена бомба. Из-за угрозы ресторан пришлось закрыть на весь день и отменить запланированную вечеринку местных полицейских в честь коллеги, который увольнялся.

Бомбу в ресторане не нашли. Изначально следователи считали, что ложный звонок о минировании сделали местные подростки. Однако выяснилось, что это сделал тот самый сотрудник полиции, которого должны были чествовать в ресторане. «Я не хотел идти на прощальную вечеринку», — назвал он неожиданную причину своего поступка.

Как пишет Japan Today, многие японцы не любят посещать прощальные вечеринки на работе. Дело в том, что согласно этикету, увольняющийся сотрудник на таком мероприятии не должен плохо высказываться о компании, из которой уходит, а также хвалить свое новое место работы, чтобы не смущать бывших коллег.

«Заминировавший» ресторан полицейский получил строгий выговор на работе и был вынужден отработать еще один месяц в качестве наказания.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Таиланде житель Бангкока подорвал соседа при помощи самодельного взрывного устройства из-за парковочного места. Он прикрепил бомбу к мотоциклу обидчика.