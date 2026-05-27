19:38, 27 мая 2026Экономика

Россиянам указали на последствия при увеличении отпуска до 35 дней

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Olezzo / Shutterstock / Fotodom  

Идея о продлении периода дней отдыха для граждан России вызвала активные споры во многих сферах: от чиновников до бизнеса. О возможных последствиях введения инициативы рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, ее процитировало «Радио КП».

Уже сейчас понятно, что увеличение отпуска автоматически приведет к дополнительным расходам компаний. Работодатели должны будут оплачивать дни отпуска, а эти затраты, скорее всего, придется заложить в стоимость товаров и услуг.

Затем длинный отдых, вопреки всем ожиданиям, лишь усугубит кадровый дефицит на российском рынке. По оценке Лоиковой, на лишнюю неделю отпуска компаниям дополнительно понадобится около 1,45 миллиона работников для их замещения, а найти их сейчас почти невозможно.

Таким образом, компаниям придется либо искать временный персонал, либо распределять нагрузку на оставшихся людей. Именно это, добавила Лоикова, может привести к обратному эффекту с ростом переработок и профессиональным выгоранием.

Также нововведение больно скажется на малом и среднем бизнесе. Там каждый человек чаще всего играет важную и незаменимую роль в компании. Увеличение фонда зарплат и длительные отпуска могут стать серьезным испытанием для такого бизнеса.

Увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней предложил депутат Госдумы Николай Новичков. Он отметил, что в этот срок должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы человек смог отдыхать на неделю больше. По мнению парламентария, это позволит соотечественникам полноценно восстанавливать силы и предотвратит профессиональное выгорание. В то же время глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин призвал россиян не рассчитывать на это.

