Нарколог раскрыла признак алкогольной зависимости

Нарколог Перминова: Зависимость от алкоголя формируется с разной скоростью

Психиатр-нарколог Юлия Перминова рассказала, безопасно ли употреблять спиртное раз в неделю, и раскрыла признак алкогольной зависимости. Об этом она побеседовала с РИА Новости.

Перминова напомнила, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не существует ни безопасного количества алкоголя, ни безопасной частоты его употребления. «Есть такое понятие — "алкоголизм выходного дня". Если алкоголизация происходит регулярно, и ожидание выходных, желание пить становятся навязчивой идеей — это уже зависимость», — предупредила нарколог.

Врач добавила, что при алкоголизме у человека также есть непреодолимая тяга к употреблению спиртных напитков, а также психическая и физическая зависимость от них. При этом она уточнила, что все люди воспринимают спиртное по-разному, поэтому заболевание у них может развиваться с разной скоростью.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев назвал компонент алкоголя, который несет в себе наибольший вред. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в целом оказывает единый эффект в виде привыкания и формирования зависимости, объяснил он.