В России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты

В России запустили производство уникальной линзы «Ясень» для лечения катаракты

Россиянам с катарактой стала доступна бесплатная установка уникальной отечественной линзы по программе госгарантий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА Новости.

Там пояснили, что интраокулярная линза «Ясень» имплантируется в глаз после удаления помутневшего хрусталика. По своим характеристикам она превосходит стандартные монофокальные модели. Установка «Ясеня» позволяет решить комплекс задач по коррекции зрения, существенно повышая качество жизни в любом возрасте.

В ведомстве отметили, что после операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. для пациентов с сопутствующими офтальмологическими заболеваниями предусмотрены специальные модификации линзы.

Выпуск наладили на базе исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч единиц в год. В будущем мощности планируется нарастить вдвое — до 25 тысяч штук в год.

Ранее ученые выяснили, что повышенный уровень воспаления в организме повышает риск катаракты. Речь идет о так называемом системном воспалении — это длительные, часто незаметные процессы в организме, которые могут постепенно повреждать ткани. Ученые предполагают, что такие изменения могут затрагивать и хрусталик глаза, способствуя его помутнению.