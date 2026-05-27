22:06, 27 мая 2026Мир

Зеленскому поставили условие для встречи с премьером Венгрии

Марина Совина (ночной редактор)
Петер Мадьяр. Фото: He Canling / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским только после того, как Киев выполнит требования Будапешта по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством. Об этом пишет новостной портал Telex со ссылкой на источники.

«Возможность проведения встречи на более высоком уровне откроется только в случае достижения прогресса в этих переговорах» — сказано в материале.

По данным Telex, украинские и венгерские представители уже проводят технические консультации по этому вопросу.

Ранее Мадьяр заявил, что Украина должна выполнить 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье, чтобы Будапешт одобрил начало процесса приема Киева в Европейский союз (ЕС). В частности, она должна гарантировать право венгров на собственные образовательные и культурные учреждения и согласовывать будущие языковые и образовательные законы Украины с венгерской общиной Закарпатья.

