23:10, 27 мая 2026

Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете

Нападающий Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на своем вертолете
Владислав Уткин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нападающий Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете. Об этом сообщает Canal Wamo в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летний форвард был вызван на тренировочный сбор бразильской команды перед ЧМ-2026. Он прилетел на своем вертолете в тренировочный комплекс Бразильской конфедерации футбола (CBF).

После выхода из вертолета Неймар обнялся с главным тренером команды Карло Анчелотти, полузащитником Каземиро и другими футболистами. Форвард не играл за сборную с осени 2023 года. Всего он провел 128 матчей в футболке национальной команды, в которых забил 79 голов.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Бразильцы сыграют в группе С вместе с командами Гаити, Марокко и Шотландии.

Ранее сборная Англии озаботилась возможным присутствием беспилотников на тренировочной базе во время ЧМ-2026. Команда Томаса Тухеля во время турнира будет проживать в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Для охраны базы команды привлекут полицейских, оснащенных специализированными средствами подавления беспилотников. Также планируется задействовать специальные дроны-охотники.

