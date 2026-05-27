23:55, 27 мая 2026

Пашинян нашел способ получить газ

Марина Совина
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Армения может получить газ за счет его транзита через ее территорию. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Он уточнил, что транзит топлива будет осуществляться в рамках проекта маршрута транспортного коридора президента США Дональда Трампа (TRIPP), соединяющего части Азербайджана через армянскую Сюникскую область.

«Через территорию нашей страны в том числе будет проходить газопровод. За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику», — сказал Пашинян.

Ранее стало известно, что Армения получила от России письмо о возможности денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что Москва приостановит соглашение по газу, если Ереван продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС).

