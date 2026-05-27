Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 27 мая 2026Бывший СССР

МИД России назвал меру в случае продолжения курса Армении на вступление в ЕС

Захарова: РФ приостановит соглашение по газу, если Армения будет сближаться с ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке "Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов" от 2 декабря 2013 года», — сообщила дипломат.

Соответствующее письмо посольство России в Ереване передало министерству территориального управления и инфраструктуры Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу членства республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) решит не он сам, а народ страны. По его словам, он лишь предоставил обществу выбор из альтернатив.

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности из-за войны против Азербайджана в Нагорном Карабахе Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом, в то время как в России не раз призывали армянские власти как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok