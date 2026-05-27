МИД России назвал меру в случае продолжения курса Армении на вступление в ЕС

Захарова: РФ приостановит соглашение по газу, если Армения будет сближаться с ЕС

Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке "Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов" от 2 декабря 2013 года», — сообщила дипломат.

Соответствующее письмо посольство России в Ереване передало министерству территориального управления и инфраструктуры Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу членства республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) решит не он сам, а народ страны. По его словам, он лишь предоставил обществу выбор из альтернатив.

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности из-за войны против Азербайджана в Нагорном Карабахе Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом, в то время как в России не раз призывали армянские власти как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.