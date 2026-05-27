15:13, 27 мая 2026

На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

The Economist: Стиль правления Зеленского становится все более авторитарным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Стиль руководства государством украинского лидера Владимира Зеленского становится все более авторитарным. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Украины становится более отстраненным и правит страной согласно византийскому стилю.

«Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании, без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — говорится в публикации.

The Economist пишет, что Зеленский оказался очень обидчивым. Более того, отмечается, что украинский лидер не приемлет в своем окружении людей с сильной волей, поэтому он сформировал вокруг себя «культ лояльности».

Ранее политолог Олег Глазунов заявил, что конфликт на Украине может завершиться осенью 2026 года, но финальный документ будет подписывать не Владимир Зеленский. Он отметил, что Зеленский оказался президентом, которому выгодна война с Россией для формирования коррупционных схем.

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

