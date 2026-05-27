16:19, 27 мая 2026

В России согласились выращивать для Китая помогающее в борьбе с коронавирусом растение

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

В России согласились выращивать для Китая растение, помогающее бороться с последствиями коронавируса. Речь идет о сапожниковии растопыренной, которую в народе называют солодкой, пишет «Байкал Дейли».

Фермеры Бурятии проявили неожиданный интерес к лекарственному растениеводству. 26 мая делегация крупных бурятских землевладельцев прибыла в центр традиционной медицины в КНР, где пройдет лекция о важности сырьевой базы для производства препаратов, помогающих при лечении коронавирусной инфекции.

Именно солодка является одним из важнейших компонентов лекарства от простудных и дыхательных заболеваний. Бурятская сельхозакадемия уже имеет патент на выращивание этой культуры, а после сотрудничества с Пекином ее посевные площади намерены увеличить.

По словам главы Минсельхоза Бурятии Амгалана Дармаева, уже сейчас республика планирует посеять солодку на территории в триста гектаров. Кроме того, китайские соседи поделились с бурятскими фермерами секретами ухода за культурой, а также проверенными поставщиками качественных семян сапожниковии растопыренной.

Корень растения считается базой для огромного количества лекарств, распространенных на Востоке, — в Китае, Южной Корее и Японии на ее основе создано более 70 препаратов. Корень солодки также получил широкое распространение из-за мощного отхаркивающего эффекта.

