Рублев в пятый раз подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

17:35, 27 мая 2026

Рублев обыграл Карабелли и в пятый раз подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Камило Уго Карабелли и в пятый раз подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча с 59-й ракеткой мира продолжалась три часа и девять минут. Она завершилась победой Рублева в четырех сетах со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6(5).

Таким образом, российский теннисист одержал 44-ю победу на турнирах Большого шлема с игроками не из топ-50. За выход в 1/8 финала он поспорит с победителем матча между Нуну Боржешем и Миомиром Кецмановичем.

В середине мая Рублев признался в наличии психологических проблем. «Я вообще не мог найти смысла в жизни. Меня больше ничего не радовало. Я не понимал, зачем жить. Каждый день был одинаковым», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что сейчас чувствует себя намного лучше.

В 2021 году Рублев выиграл Олимпиаду в парном разряде. Также он является победителем 21-го турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

