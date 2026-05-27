Священник РПЦ призвал изменить приговор россиянке за кальян на куличе

Священник Микушин назвал несоразмерно жестоким реальный срок за кальян на куличе

Реальный срок, к которому приговорили 27-летнюю Ксению Белоусову за кальян на куличе, стоит заменить «созидательным трудом». К этому призвал священник Покровского кафедрального собора Русской православной церкви (РПЦ) и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин в беседе с изданием «Подъем».

27 мая столичная прокуратура сообщила «Ленте.ру», что суд признал Белоусову виновной в оскорблении религиозных чувств верующих и назначил ей наказание в виде 3 лет и 25 дней лишения свободы в колонии. В апреле в сети появилось видео, на котором россиянка, находясь в одном из заведений на улице Сретенке, делает кальян на куличе. После этого ее задержали. Как выяснилось, на тот момент женщина уже имела условную судимость за хранение пяти граммов мефедрона.

Микушин счел такой приговор несоразмерно жестоким, призвав проявить к Белоусовой милосердие. При этом он назвал поступок россиянки глупым и кощунственным. По словам священника, это проявление бескультурья, грех и духовная слепота, за что женщина заслуживает общественного и церковного порицания. Однако, считает собеседник издания, тюрьма не исцеляет душу и не воспитывает веру.

По законам духовной жизни, человека нельзя привести к Богу и покаянию через лагерные нары. Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью Александр Микушин священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татианы в Барнауле

Священник подчеркнул, что Белоусова публично раскаялась и извинилась. Он убежден, что церковь не должна калечить жизни молодых людей за глупые проступки, и пожелал государству проявлять «больше милосердия, без которого не бывает истинной справедливости».

До этого адвокат Андрей Князев пояснил, что причиной реального срока в деле Белоусовой стала уже существующая судимость. По его словам, гособвинение просило назначить ей 200 часов обязательных работ. Однако в случаях, когда уже имеется условный срок, законодательство предусматривает замену наказания на реальное.