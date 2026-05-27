Гоблин высказался об идее арестовывать имущество релокантов

Блогер Пучков одобрил закон об аресте имущества у релокантов при правонарушениях

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, высказался об идее арестовывать имущество россиян-релокантов, которые совершили правонарушения против интересов страны. В эфире радио Sputnik он одобрил такую меру.

«Действия, по мне, абсолютно правильные. (...) Не любишь страну родную, Отечество не любишь, нас не любишь, ну и мы тебя тоже как-то не очень», — сказал блогер. Пучков также счел, что такой закон следовало принять в России еще несколько лет назад.

Во вторник, 26 мая, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, дающий право арестовывать имущество россиян, уехавших из страны, в случае если они совершили правонарушение против интересов России. В перечень таких нарушений вошли дискредитация Российской армии, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за перечисленные нарушения.

Перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, после отъезда из страны оскорблявших российских военных, в России ждут судебные разбирательства. По его словам, позиция депутатов по этому вопросу, которая уже неоднократно озвучивалась, не поменялась.

