Футболист «Спартака» посвятил победу в Кубке России умершему отцу

Футболист «Спартака» Маркиньос посвятил победу в Кубке России умершему отцу. Его слова приводит Telegram-канал «Матч Премьер».

«Мечтой отца был трофей вместе со "Спартаком". Мы много говорили — я пообещал выиграть кубок. Теперь я сдержал слово», — сказал Маркиньос.

24 мая «Спартак» одержал победу в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром». В основное время команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти красно-белые оказались сильнее — 4:3. Этот Кубок России оказался пятым в их истории — ранее они выигрывали в 1994, 1998, 2003 и 2022 годах.

Маркиньос выступает в составе красно-белых с августа 2024 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.