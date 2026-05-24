«Спартак» обыграл «Краснодар» и завоевал Кубок России

«Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти и завоевал Кубок России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное время команды сыграли со счетом 1:1. На 36-й минуте спартаковцы вышли вперед усилиями Пабло Солари. «Краснодар» ответил на это голом Дугласа Аугусто, забитым на 57-й минуте. В серии пенальти «Спартак» выиграл со счетом 4:3. Победный удар на счету Эсекьеля Барко.

Таким образом, красно-белые завоевали пятый Кубок России в клубной истории. До этого они выигрывали в 1994, 1998, 2003 и 2022 годах.

