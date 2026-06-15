ТАСС: Мирные жители помогают бойцам России в Константиновке

Оставшиеся в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) мирные жители помогают российским военнослужащим, ведущим бои за город. Об этом рассказал командир штурмового батальона с позывным Крупный в беседе с ТАСС.

«Один раз ко мне на точку зашли мирные жители, ну, ребята, соответственно, они же там у меня все сидят на полной боевой, так сказать, "пружина сжата". Они с этими местными, разговорились, поговорили, те им дали еды, сами принесли воды», — рассказал Крупный.

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечается, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.