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22:46, 15 июня 2026Бывший СССР

Командир рассказал о помощи мирных жителей российским военным в ДНР

ТАСС: Мирные жители помогают бойцам России в Константиновке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Оставшиеся в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) мирные жители помогают российским военнослужащим, ведущим бои за город. Об этом рассказал командир штурмового батальона с позывным Крупный в беседе с ТАСС.

«Один раз ко мне на точку зашли мирные жители, ну, ребята, соответственно, они же там у меня все сидят на полной боевой, так сказать, "пружина сжата". Они с этими местными, разговорились, поговорили, те им дали еды, сами принесли воды», — рассказал Крупный.

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечается, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.

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