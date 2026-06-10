Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 10 июня 2026Бывший СССР

На Украине заявили о начале финальной стадии боев за ключевой город Донбасса

Машовец: Бои за Константиновку вступают в финальную стадию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Ситуация в Константиновке, ключевой для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, резко ухудшается, а бои за город вступают в финальную стадию. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Что касается дальнейших тактических перспектив обороны Константиновки, то они, судя по всему, для ВСУ выглядят, скажем так, весьма неблагоприятно», — заявил эксперт.

Отмечается, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.

Ранее развал украинской обороны в Константиновке предрек боец ВСУ с позывным Мучной. По его словам, российские военные фиксируются по всему периметру города, а ситуация с обороной напоминает положение ВСУ в Красноармейске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы

    Бойфренд расправился с королевой красоты и выбросил ее на помойку

    Ответ вора в законе на вопрос о его принадлежности к касте попал на видео

    Бывшая жена Михаила Галустяна снялась в бикини и восхитила пользователей сети

    Тревел-блогер описал кухню в Индии фразой «карри, выглядящие как понос»

    Губернатор рассказал об увеличении числа наемников ВСУ у Херсона

    Найден способ обнаружить рак без биопсии

    Губернатор сделал заявление после удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

    В МИД России озвучили претензии к выборам в Армении

    Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok