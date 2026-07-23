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Силовые структуры
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13:35, 23 июля 2026 (обновлено: 13:43, 23 июля 2026)Силовые структуры

Появилось видео со стрелявшим из окна столичной квартиры мужчиной

В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видео мужчина из окна жилого дома на северо-востоке города производит несколько выстрелов и скрывается внутри. После этого сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, получили сообщение о выстрелах и оперативно прибыли на место происшествия. Попав в квартиру, они совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника.

Задержанным оказался 56-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, который стрелял в воздух из травматического пистолета.

Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что россиянин в подъезде угрожал соседу пистолетом и поджогом.

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