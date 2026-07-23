Покупатель российского газа сделал ставку на энергию ветра и солнца

Bloomberg: Китай нарастит потребление возобновляемой энергии на 53 процента

В течение ближайших пяти лет Китай увеличит потребление возобновляемой энергии на 53 процента. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий пятилетний план Национальной комиссии по развитию и реформам КНР.

Он гласит, что потребление возобновляемой энергии должно вырасти примерно до 1,8 миллиарда тонн угольного эквивалента к 2030 году. В 2025 году речь шла об 1,18 миллиарда тонн. Кроме того, Китай собрался серьезно повысить надежность возобновляемых источников энергии. Ожидается, что ветровая и солнечная энергия, дополненная системами хранения, будут обеспечивать 20 процентов электроэнергии в пиковые периоды летнего и зимнего вечернего времени по сравнению с примерно 10 процентами в настоящее время.

Отмечается, что КНР хочет увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников с четырех триллионов до шести триллионов киловатт-часов. Выработка электроэнергии за счет ветра и Солнца должна вырасти с 2,3 триллиона киловатт-часов до 4 триллионов.

По словам вице-премьера России Александра Новака, с 2010 по 2024 год производство солнечной и ветровой энергии в Китае выросло почти в 43 раза — с 0,05 триллиона до 2 триллионов киловатт-часов.