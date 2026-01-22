Сосед России добился мощного скачка в производстве электроэнергии

Новак: В Китае производство солнечной и ветровой энергии выросло в 43 раза

С 2010 по 2024 год производство солнечной и ветровой энергии в Китае выросло почти в 43 раза — с 0,05 триллиона до 2 триллионов киловатт-часов. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» написал вице-премьер России Александр Новак.

В целом за указанный отрезок времени выработка электроэнергии за счет ветра и солнца увеличилась более чем в 12 раз — с 0,4 триллиона до 4,6 триллиона киловатт-часов. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом электробалансе поднялась с 2 до 15 процентов.

Новак подчеркнул, что ВИЭ становятся все более экономически конкурентоспособными, превращаясь из нишевого направления в полноценный вектор развития мировой энергетики.

По словам вице-премьера, по итогам минувшего года производство электроэнергии на гидроэлектростанциях и атомных электростанциях составит около 4,4 триллиона киловатт-часов (14 процентов мировой генерации) и 2,8 триллиона киловатт-часов (9 процентов) соответственно. Вместе два эти сегмента обеспечивают почти четверть мирового производства электроэнергии.

Эксперты прогнозируют, что политика президента США Дональда Трампа в отношении возобновляемых источников энергии чревата энергетическим кризисом, который обернется ростом расходов для потребителей и даст Китаю преимущество в глобальной гонке за искусственный интеллект.