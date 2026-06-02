Политолог рассказал о двух референдумах в Армении

Политолог Сергей Мелконян: Пашинян может объединить референдумы по Конституции и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может объединить референдумы по поправкам в Конституцию и о пути в Европейский союз (ЕС). На это в комментарии «Ленте.ру» указал научный сотрудник Института прикладных политических исследований (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян.

Поправки являются требованием Азербайджана и не поддерживаются населением страны, объяснил политолог. «Не исключено, что их могут объединить с вопросом о евроинтеграции на одном референдуме, чтобы больше людей проголосовало и за ЕС, и за поправки», — заметил он.

Вместе с тем возможность референдума о выборе между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) зависит от итогов парламентских выборов. Если на них победят правящие силы, голосование может вообще уйти с повестки: для Никола Пашиняна совмещение членства Армении в ЕАЭС и пути к евроинтеграции пока не является проблемой.

Ранее Сергей Мелконян рассказал о возможных последствиях референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. По его словам, пока по опросам большинство граждан Армении предпочли бы европейскую интеграцию.