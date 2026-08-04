В Евросоюзе не испугались низких запасов газа

Bloomberg: Евросоюз надеется докупить недостающие запасы объемы газа зимой

Власти Европейского союза (ЕС) надеются, что предстоящей зимой смогут докупить недостающие запасы сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило Bloomberg.

В настоящее время, всего за несколько месяцев до начала отопительного сезона, хранилища СПГ в ЕС заполнены примерно на 57 процентов. Это самый низкий показатель для этого времени года за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года. Агентство напомнило, что импорт этого энергоносителя в Европу снижается с апреля.

По его данным, мало кто на рынке всерьез опасается, что ЕС столкнется с дефицитом газа. Однако не исключено, что региону придется платить больше, если мировые поставки останутся ограниченными в условиях резкого скачка зимнего спроса. Кроме того, блоку предстоит конкурировать с Азией и другими регионами за грузы.

В июле Европа сократила объем закупок сжиженного природного газа до минимума с 2024 года. Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза снизились на 26 процентов в годовом выражении.