Адвокат блогера Гусейна Гасанова отреагировал на приговор

Защита Гусейна Гасанова будет обжаловать его приговор

Защита российского блогера Гусейна Гасанова будет обжаловать его приговор. Об этом RT заявил его адвокат Дмитрий Козяйкин.

По его словам, Гасанов несет повторное наказание, потому что выплатил налоговой 300 миллионов рублей. Козяйкин отметил, что он и его подзащитный надеются на оправдательный приговор или возврат дела прокурору для проведения дополнительного расследования.

4 августа блогера приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей за продажу квартиры в «Москва-Сити» за печенье.

По версии следствия, в 2019-2021 годах блогер недоплатил налоговой более 170 миллионов рублей. Позже, как рассказал один из свидетелей, Гасанов легализовал часть этих денег через схему с продажей квартиры за печенье — покупатель положил в банковскую ячейку упаковку с крекерами и получил квартиру стоимостью 68 миллионов рублей.