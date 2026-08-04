Раскрыт срок расследования дела пропавшей семьи Усольцевых

Юрист Баранов: Расследование дела о пропаже Усольцевых может длиться много лет

По делам о безвестном исчезновении людей закон не устанавливает предельных сроков расследования. Об этом RT заявил адвокат Игорь Баранов, комментируя расследование дела о пропаже семьи Усольцевых, которую с сентября 2025 года ищут в тайге Красноярского края.

Следствие может неоднократно продлевать сроки при необходимости проведения дополнительных действий, экспертиз, проверки новых версий или поступления оперативной информации. Отсутствие тела не означает, что дело должно быть закрыто. Напротив, органы обязаны проверять все возможные версии — от несчастного случая до криминала, отметил эксперт.

Баранов подчеркнул, что новые свидетели, современные методы и дополнительные доказательства могут появиться спустя продолжительное время и существенно продвинуть расследование. В практике есть дела, которые остаются в производстве много лет. Принцип полноты и объективности в таких случаях важнее скорости завершения, добавил он.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Следователи возбудили уголовное дело, были проведены многочисленные поиски, но никаких следов ни волонтеры, ни правоохранители так и не нашли. На этом фоне появились многочисленные версии пропажи Усольцевых. Например, анонимный источник из следственной группы выдвинул криминальную версию их исчезновения.