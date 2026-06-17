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Силовые структуры
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13:06, 17 июня 2026Силовые структуры

Выдвинута версия о захоронении в известняке пропавшей в тайге семьи Усольцевых

«Царьград»: Семью Усольцевых могли убить и захоронить в известняке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Усольцева / VK

Анонимный источник из следственной группы выдвинул криминальную версию об исчезновении семьи Усольцевых, которую с сентября 2025 года ищут в тайге Красноярского края. В беседе с телеканалом «Царьград» он высказал предположение, что семья стала жертвой расправы.

Пока нет версий, как и за что с Усольцевыми могли расправиться, но есть вероятность, что их могли захоронить в известняке. Такой вариант объясняет бесследное исчезновение семьи. Следствие намерено продолжить поиски, пока не будут найдены тела.

Версию о падении в ущелье следователи отмели, также как и гипотезу, что семья скрылась, пишет Life. Самым фантастическим было предположение, что Усольцевы улетели на вертолете в Монголию — в день пропажи полетов в том районе не было из-за непогоды, а у площадки не обнаружили их следов.

Правоохранительные органы склонны считать, что Усольцевых нет в живых. Недавно обнаруженный обломок палки для скандинавской ходьбы не связан с пропавшими — он слишком старый и не мог принадлежать Усольцевым.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края.

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