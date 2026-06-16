Появились новые детали о возможной зацепке в деле бесследно пропавшей семьи Усольцевых

Экспертиза найденной в месте поисков исчезнувших Усольцевых части палки продлится месяц

Специалисты будут в течение месяца изучать часть палки для скандинавской ходьбы, которую нашли в месте поисков бесследно пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. О новых деталях, связанных с возможной зацепкой в деле, сообщили в главке Следственного комитета региона, заявление приводит «КП-Красноярск».

«Предстоит провести экспертизу, чтобы понять, имеет ли она [палка для ходьбы] отношение к Усольцевым. Генетическая экспертиза проводится в течение месяца», — отметили в ведомстве.

О найденной в месте возобновившихся поисков Усольцевых части палки для скандинавской ходьбы стало известно 10 июня. При этом свидетели указывали, что семья уходила в поход в легкой одежде и с рюкзаками, но без палок для ходьбы.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Экс-спасатель Юрий Раилко предполагал, что семья могла покинуть страну на вертолете и улететь в Монголию. Похожую версию выдвигал военный эксперт Олег Иванников, который объяснял исчезновение побегом Усольцевых из страны от российских правоохранителей.