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06:02, 11 июня 2026Россия

Раскрыто отношение свидетелей к возможной зацепке по делу пропавшей семьи Усольцевых

РИА Новости: Свидетели не видели у пропавшей семьи Усольцевых палок для ходьбы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Свидетели не сообщали, что у пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых были скандинавские палки, фрагмент одной из которых нашли в ходе поисков. Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах уточнили, что, согласно показаниям свидетелей, Усольцевы уходили в поход в легкой одежде и с рюкзаками. «Сообщений о скандинавских палках не было», — отметил источник.

Ранее участники поисков семьи Усольцевых нашли часть палки для скандинавской ходьбы. Подробности места и обстоятельств, при которых специалисты обнаружили возможную зацепку, не приводятся. До этого в Следственном комитете сообщили, что в ходе нового этапа поисков семьи Усольцевых нашлись вещи, которые могли им принадлежать.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Специалисты выдвигали версию о том, что ставший единственным следом сигнал телефона мог быть ложным следом, который специально оставили те, кто причастен к исчезновению семьи.

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