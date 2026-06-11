Раскрыто отношение свидетелей к возможной зацепке по делу пропавшей семьи Усольцевых

РИА Новости: Свидетели не видели у пропавшей семьи Усольцевых палок для ходьбы

Свидетели не сообщали, что у пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых были скандинавские палки, фрагмент одной из которых нашли в ходе поисков. Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах уточнили, что, согласно показаниям свидетелей, Усольцевы уходили в поход в легкой одежде и с рюкзаками. «Сообщений о скандинавских палках не было», — отметил источник.

Ранее участники поисков семьи Усольцевых нашли часть палки для скандинавской ходьбы. Подробности места и обстоятельств, при которых специалисты обнаружили возможную зацепку, не приводятся. До этого в Следственном комитете сообщили, что в ходе нового этапа поисков семьи Усольцевых нашлись вещи, которые могли им принадлежать.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Специалисты выдвигали версию о том, что ставший единственным следом сигнал телефона мог быть ложным следом, который специально оставили те, кто причастен к исчезновению семьи.