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17:56, 27 июля 2026 (обновлено: 18:01, 27 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали отмену Черногорией безвизового режима для россиян

Сенатор Джабаров: Отмена безвиза для россиян ударит по Черногории, а не по России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал решение Черногории отменить безвизовый режим для россиян. По словам сенатора, этот шаг был ожидаемым, но от него потеряет только сама Черногория.

Ранее стало известно, что Черногория официально отменила безвизовый режим для россиян и белорусов с 1 ноября 2026 года. Соответствующий документ опубликован в «Служебном листе Черногории», он уже вступил в силу.

«Черногория очень хочет быть активным членом НАТО и Евросоюза. Я думаю, что это было ожидаемо. В принципе, от этого потеряет только сама Черногория, потому что у нас большое количество людей любило туда ездить. Православная страна, в общем-то, и отдых хороший. Но я думаю, что сейчас все страны Восточной Европы жалуются на то, что очень мало туристов, провален сезон туристический. Русских нет. Основные деньги приносили странам Восточной Европы туристы из России. Мы всегда щедрые, любим отдыхать и в общем-то, с удовольствием ездим в эти страны, а теперь этого нету. А кого им теперь обвинять? Пусть обвиняют себя, свое правительство», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил уверенность в том, что последствия этого решения будут заметны в следующем туристическом сезоне.

«Я думаю, что все впереди. Пока они, как говорится, начинают эти вещи вводить, а результаты будут следующим летом, когда этих визовых послаблений не будет. Посмотрим, кто к ним поедет и кому нужна тогда Черногория», — добавил Джабаров.

Ранее сообщалось, что Черногория планирует ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Такой шаг необходим властям страны, чтобы привести миграционные правила в соответствие требованиям Евросоюза перед вступлением в объединение.

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