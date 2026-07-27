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18:45, 27 июля 2026 (обновлено: 18:54, 27 июля 2026)Экономика

Россиян предупредили о рисках занижения стоимости квартиры в договоре

Адвокат Худова: Занижение стоимости жилья в договоре может грозить уголовным делом
Виктория Клабукова

Фото: SergeyKlopotov / Shutterstock / Fotodom

Занижая сумму сделки в договоре купли-продажи квартиры, продавец рискует стать фигурантом уголовного дела. О последствиях скрытия реальной стоимости жилья в документах агентству ТАСС рассказала адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов России, председатель Союза молодых адвокатов РФ Екатерина Худова.

Стоимость сделки в договоре в основном занижают с целью ухода от налогов. Если недвижимость была в собственности меньше трех лет, если это единственное жилье, и пяти лет — при наличии других объектов, продавец обязан задекларировать доход от ее продажи и уплатить налог. В противном случае сумма штрафа может достигать 20-40 процентов от недоимки. Если невыплаченная сумма превышает 2,7 миллиона рублей, правонарушение может повлечь за собой уголовную ответственность по статье 198 УК РФ, предупредила юрист. Также занижение суммы сделки может привести к тому, что ее признают недействительной, а продавца обвинят в неосновательном обогащении, заявила Худова.

Опасность подстерегает и покупателя. Так, при будущей перепродаже, если новый владелец задумается о ней раньше минимального срока владения, расходы можно будет подтвердить только суммой, указанной в договоре, и не сможет снизить налоговую базу на выплаченные в действительности деньги. Кроме того, если сделку аннулируют, то покупателя лишат и квартиры, и денег, поскольку возврату будет подлежать только та сумма, которая была прописана в договоре купли-продажи. Таким образом, последствия для покупателя более разрушительны, чем для продавца, подчеркнул адвокат. Вдобавок занижение стоимости сделки грозит арестом имущества, гражданскими исками и репутационными потерями, предостерег управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

Ранее россиянам перечислили риски покупки жилья через посредников. Доверитель может находиться под давлением третьих лиц, быть не в себе или заблуждаться, поэтому покупателю необходимо проверять дееспособность не только продавца, но и посредника.

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