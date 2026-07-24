Россиянам назвали один из самых опасных способов покупки жилья

Нотариус Иванов: Сделки с жильем через посредников несут риски для покупателя

Сделки с жильем, в которых одной из сторон выступает человек с доверенностью, несут риски для покупателя. Один из самых опасных способов покупки дома или квартиры назвал россиянам нотариус Москвы Борис Иванов, пишет RT.

Важно, чтобы представитель собственника показал покупателю нотариально заверенную доверенность. После этого потенциальному покупателю нужно оценить состояние доверителя, его способность принимать решения, а при малейших сомнениях провести дополнительную проверку, посоветовал эксперт.

«Он может находиться под давлением третьих лиц, быть не в себе или заблуждаться. Поэтому, когда от имени продавца действует представитель по доверенности, покупателям стоит беспокоиться о текущей дееспособности и первого, и второго», — уточнил Иванов.

Специалист добавил, что нотариус должен убедиться в отсутствии судебных решений о признании хозяина жилья и его доверенного лица недееспособными. Среди прочих рисков эксперт назвал вероятность использования поддельной доверенности или случаев, когда срок ее действия на момент сделки истек. При этом важно учитывать, что россияне вправе отозвать документ или стать банкротом уже после его оформления. Поэтому лучше не заключать сделки жильем через третьих лиц, заключил Иванов.

Ранее эксперты спрогнозировали, что россияне могут лишиться возможности покупать квартиры в рассрочку. Этот инструмент сейчас является одним из немногих способов выгодно приобрести недвижимость.