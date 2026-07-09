Россиянам предсказали потерю последнего выгодного способа купить жилье

Брокер Малхасян: Россияне рискуют лишиться рассрочек при покупке квартир

Россияне рискуют лишиться рассрочек при покупке квартир в новостройках. Потерю последнего выгодного способа приобрести жилье предсказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян в беседе с НСН.

Дело в том, что власти могут запретить повышать цену на объекты при его продаже в рассрочку. Эту меру собираются добавить в законопроект о регулировании этого рынка. Сейчас разница при оплате квартиры сразу или в рассрочку может достигать 15-20 процентов.

Малхасян считает, что инициатива ограничить рост цен при покупке в рассрочку выглядит как попытка административного вмешательства в рыночный маркетинг. «Если государство запретит застройщикам "убирать скидки" при рассрочке, девелоперы просто перестанут предлагать этот инструмент. Им будет экономически невыгодно "морозить" капитал по ценам ниже рыночных», — пояснила эксперт.

Для среднестатистической семьи в России рассрочка является более выгодной и безопасной альтернативой ипотеке. Этот инструмент подразумевает отсутствие банковского процента — на указанный срок все средства идут в тело долга. Кроме того, в ипотеке при задержке сроков строительства заемщик просто сжигает свои средства на процентах банку — их не вернут даже при расторжении договора. А при рассрочке, если застройщик не успевает в срок, у покупателя есть способ продлить период выплат без процентов.

«Регулирование этого сектора может лишить рынок единственного гибкого инструмента, который удерживает спрос в условиях заградительных ипотечных ставок», — заключила Малхасян.

Ранее эксперты усомнились в пользе семейной ипотеке в России. По мнению специалистов, ее становится недостаточно для полноценного восстановления спроса на новостройки.

