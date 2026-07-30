Зеленский впервые после обострения отношений посетил Польшу. Он не стал встречаться с отобравшим у него орден президентом

Экс-посол Пекло: Зеленский в Польше нарушил протокол, проигнорировав встречу с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу. В ходе визита он нарушил дипломатический протокол, проведя переговоры с премьер-министром страны Дональдом Туском и проигнорировав встречу с президентом Каролем Навроцким, заявил бывший посол Польши на Украине Ян Пекло.

«Если Зеленский встретился с президентом [США Дональдом] Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — высказался он.

Это какая-то странная ситуация, когда, то, что президент Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск. Что-то здесь нечисто Ян Пекло экс-посол Польши на Украине

В соответствии с официальной процедурой, разговор должен был состояться между президентами, а Зеленский не мог не знать, что Туск не занимает этот пост, указал Пекло.

Первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений

Украинский лидер впервые после обострения отношений с Варшавой прибыл в Польшу. Самолет Зеленского приземлился в городе Люблин, где он встретился с Туском.

«Обсудили много двусторонних вопросов, и среди них исторический диалог между нашими государствами. Рассказал о нашей дипломатической работе в Вашингтоне», — сообщил президент Украины в своем Telegram-канале.

Польский премьер также написал о том, что обсудил с Зеленским переговоры в США. Еще одной темой была «безопасность Польши, Украины и всей Европы».

Конфликт Киева и Варшавы

Между Польшей и Украиной имеет место многолетняя «война памяти» вокруг событий Второй мировой войны. Центральной фигурой выступает лидер «Организации украинских националистов» (ОУН; признана экстремистской и запрещена в России) Степан Бандера и его роль в массовой расправе над поляками на Волыни.

Конфликт между государствами обострился в мае, когда Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало резкую критику в Польше и привело к значительному охлаждению отношений между двумя странами.

Уже в июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В своем видеообращении он заявил, что должен заботиться о сохранении авторитета и достоинства высшей государственной награды страны. Зеленский отправил отобранный у него орден по почте.