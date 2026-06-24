«Варшава заговорит по-другому». Украина и Польша вступили в спор из-за героизации УПА. Как этот конфликт повлияет на помощь Киеву?

Политолог Барынкин: Спор Зеленского и Навроцкого — пролог более широкой конфронтации

Конфликт президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого из-за памяти об УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) станет частью более широкой конфронтации между Киевом и Варшавой в будущем. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин.

Последний скандал — лишь пролог куда более серьезного процесса, к которому Варшава готовилась долгие годы. Отметим, что героизация УПА началась не вчера и сами польские политики прекрасно понимали, кого взращивали на Украине Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Политолог напомнил, что основатель партии Навроцкого «Право и справедливость» и бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский в период Евромайдана 2013-2014 годов принимал участие в мероприятиях в Киеве вместе с лидером украинской националистической партии «Свобода» Олегом Тягнибоком. Эксперт также привел в качестве примера высказывание бывшего директора Института национальной памяти Польши, обозревателя Славомира Дембски, что бойцы ВСУ «могут даже бегать с шевронами СС», пока они воюют против России.

26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетное наименование «имени героев УПА». В ответ Навроцкий заявил о намерениях лишить политика высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла, а министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш предупредил Киев о выборе пути конфронтации из-за чествования УПА.

19 июня Кароль Навроцкий официально лишил Зеленского ордена, после чего украинский политик отослал награду почтой в офис канцелярии польского лидера. Зеленский предположил, что награда вручалась не ему лично, а как символ признания Варшавой действий ВСУ. Он также упрекнул Польшу во вручении награды Екатерине II и бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру.

Как развивается конфликт Киева и Варшавы?

Перепалка Зеленского и Навроцкого повлекла за собой волну отказов чиновников обеих стран от наград: в частности, от ордена Белого орла отказались:

глава офиса президента Украины Кирилл Буданов ( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга );

); министр иностранных дел страны Андрей Сибига;

посол в Польше Василий Боднар;

бывшие президенты республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

В ответ вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две государственные награды Украины в связи с действиями и высказываниями Зеленского. Политик упрекнул Киев в трудностях с эксгумацией жертв УПА в ходе Волынской резни 1943 года и заявил, что «добрая воля» Варшавы по евроинтеграции Украины не встретила должного ответа.

Мое изумление и разочарование тем более велики, что после многих лет такой подавляющей поддержки со стороны Польши и всей Европы Украина до сих пор не осудила однозначно виновников Волынской резни и массовых убийств, совершенных ОУН и УПА Михал Каминьский вице-спикер сената Польши

Как рассказал пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, Украина предложила устроить телефонный разговор Зеленского с Навроцким, а затем уже личную встречу в Варшаве, но после согласия польского руководства Киев отозвал свое же предложение. По словам Лескевича, президент Польши не выдвигал никаких условий для контактов, но дал понять, что не приемлет присвоения воинской части ВСУ наименования «героев УПА».

Именно президент Зеленский спровоцировал кризис, президент Зеленский должен объяснить причины своего решения и сделать все, чтобы его изменить Рафал Лескевич пресс-секретарь президента Польши

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Зеленский пропустил конференцию по Украине в Польше

23 июня стало известно об отказе Зеленского ехать на пятую Конференцию по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026) в Гданьске 24-25 июня из-за конфликта с Варшавой. Позднее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что именно она возглавит украинскую делегацию. Также от участия в URC 2026 отказалась жена Зеленского Елена, а ее лекция в университете Гданьска была отменена в последний момент

Дональд Туск заявил, что URC 2026 состоится независимо от присутствия обоих президентов, а в рамках мероприятия будет подписано более 200 соглашений и договоров между польскими и украинскими компаниями. При этом он указал, что отсутствие Зеленского сделает конференцию более конструктивной.

Если речь идет обо мне, то я не разочарован [отсутствием Зеленского]. С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения Дональд Туск премьер-министр Польши

Руководитель Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач назвал отказ Зеленского принять участие в конференции унижением Дональда Туска.

Я не могу повлиять на то, что премьер-министр Республики Польша был унижен на международной арене. К сожалению, для него это не первый подобный случай на этом посту Марцин Пшидач руководитель Бюро международной политики в канцелярии президента Польши

По мнению бывшего посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого, Зеленский принял решение не приезжать в Гданьск еще до официального решения Навроцкого о лишении его награды. Экс-дипломат предположил, что политик был обижен словами польского лидера и не намерен уступать ему.

Здесь [в Гданьске] ему могут задать сложные вопросы. Если политику нечего сказать конструктивного, ему лучше сделать перерыв Бартош Цихоцкий экс-посол Польши на Украине

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий признал, что Зеленский отказался от поездки в Гданьск во избежание скандалов и «лишней политизации».

Однако, как полагает Артем Барынкин, даже отсутствие Зеленского на конференции и выбор Свириденко в качестве главы делегации не спасли мероприятие от скандала: главные организаторы URC 2026 в лице кабинета министров Украины и правительства Польши не пригласили на конференцию Навроцкого.

Без скандала уже не обошлось: Навроцкий не приглашен на мероприятие в Гданьске — его родном городе Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Как на конфликт влияют внутренние противоречия в Польше?

На спор между Киевом и Варшавой влияет и внутриполитическая ситуация в Польше: Кароль Навроцкий является представителем консервативной партии «Право и справедливость», в то время как Дональд Туск возглавляет либеральную «Гражданскую платформу». Польский премьер попытался занять промежуточную позицию: он осудил решение Зеленского, однако назвал дальнейший спор «стратегической ошибкой» на фоне нового конфликта с Россией.

51,9% поляков заявили об ухудшении отношения к Украине и украинцам после присвоения одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА», согласно опросу SW Research

Туск также признал рост антиукраинских настроений в стране после указа Зеленского о памяти УПА, однако косвенно упрекнул Навроцкого, заявив, что в обеих державах есть политики, готовые спровоцировать ненависть к соседям. Он добавил, что «не будет способствовать разжиганию напряженности» между Варшавой и Киевом.

Независимо от того, что говорят опросы, я сам знаю, что антиукраинские настроения нашли явный отклик Дональд Туск премьер-министр Польши

21 июня Зеленский обвинил Навроцкого в использовании темы УПА перед предстоящими в октябре 2027 года парламентскими выборами для повышения рейтингов «Права и справедливости». По его словам, использование Украины во внутриполитической ситуации может разрушить отношения между Варшавой и Киевом. Политик также сравнил польского лидера с бывшим премьером Венгрии Виктором Орбаном и обвинил его в попытках «зарабатывать политические очки на ненависти».

Это то, что делал Орбан. Плохая история. Считаю, что она закончится плохо Владимир Зеленский президент Украины

По мнению Артема Барынкина, Навроцкий является серьезным поводом для беспокойства Киева из-за своей позиции по УПА. Политолог напомнил, что польский лидер дарил украинскому коллеге в ходе личной встречи брошюру о преступлениях украинских националистов в годы Второй мировой войны. Он также посчитал показательным сравнение Зеленским президента Польши с Виктором Орбаном.

Намек более чем понятный, учитывая, какие угрозы со стороны украинских спецслужб шли в адрес бывшего венгерского премьера и его сподвижников накануне последних парламентских выборов Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Как отметил эксперт, правительство Туска в действительности также недовольно героизацией УПА. «Однако именно в пролонгации украинского кризиса польские либералы видят источник обогащения современной Польши, питательную базу для ее особого статуса в Европейском союзе (ЕС) и мировой политике», — подчеркнул при этом доцент СПбГУ.

Президент Польши Кароль Навроцкий и президент Украины Владимир Зеленский, Варшава, 19 декабря 2025 года Фото: Aleksander Kalka / NurPhoto / Getty Images

Как будут развиваться отношения Киева и Варшавы?

По мнению Артема Барынкина, несмотря на различия главных польских партий в подходах к Украине, нет никаких оснований полагать, что Варшава всерьез рассматривает членство Киева в ЕС в обозримом будущем. Эксперт отметил, что «Гражданская платформа» во главе с Туском рассматривает конфликт на Украине как способ заработка для страны и бизнеса, в то время как «Право и справедливость» во главе с Навроцким рассматривают страну через оптику новой геополитической роли Польши в Центрально-Восточной Европе.

При этом политолог подчеркнул, что по мере ослабления военного потенциала Киева в ходе вооруженного противостояния с Россией напряженность в отношениях с Варшавой будет только нарастать. Он также указал на призывы правых польских блогеров к украинскому руководству вернуть Польше не только врученные награды, но и выделенные на поддержку ресурсы, а также «восточные земли» (имеются в виду западные регионы Украины — прим. «Ленты.ру»).