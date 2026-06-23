Премьер Польши высмеял резкое решение Зеленского

Туск: Конференция по Украине будет более конструктивной без Зеленского

Международная конференция по восстановлению Украины в Гданьске будет даже более конструктивной без украинского президента Владимира Зеленского. Его отказ ехать на саммит высмеял премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС.

«Если речь идет обо мне, то я не разочарован [отсутствием Зеленского]. С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения», — сказал он.

По его словам, он рассматривает отказ украинского президента посещать мероприятие как «шаг по направлению к деэскалации».

Об отказе Зеленского ехать в Польшу из-за конфликта с Варшавой стало известно днем 23 июня. «Страну на мероприятии, запланированном на 25-26 июня, будет представлять премьер-министр [Украины Юлия] Свириденко», — пишет издание Polsat News.