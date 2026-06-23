Зеленский отказался ехать в Польшу из-за конфликта с Варшавой

Polsat News: Зеленский не посетит конференцию в Польше из-за конфликта с Варшавой

Президент Украины Владимир Зеленский из-за конфликта с Варшавой не поедет в Польшу на конференцию по восстановлению республики. Об этом пишет издание Polsat News.

«Зеленский не появится в Гданьске на конференции по восстановлению Украины (...). Страну на мероприятии, запланированном на 25-26 июня, будет представлять премьер-министр Свириденко», — пишет издание.

Свириденко, как передает издание «Страна.ua», подтвердила, что вместо Зеленского будет представлять Украину на конференции.

Ранее бывший польский посол на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Зеленский обиделся на президента Польши Кароля Навроцкого из-за решения лишить его ордена Белого Орла и поэтому не приедет на конференцию в Гданьск.