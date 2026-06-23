В Польше рассказали об обиде Зеленского

Бывший посол Польши Цихоцкий: Зеленский не поедет на конференцию по Украине в Гданьск

Украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на президента Польши Кароля Навроцкого из-за решения лишить его ордена Белого Орла и поэтому не приедет на конференцию в Гданьск. Об этом заявил бывший польский посол на Украине Бартош Цихоцкий в эфире радиостанции RMF FM.

«По моей информации, решение не приезжать в Гданьск было принято еще до того, как президент [Навроцкий] решил отозвать орден Белого Орла. Зеленский был обижен решением Навроцкого и не намерен уступать в вопросах идентичности. Здесь [в Гданьске] ему могут задать сложные вопросы. Если политику нечего сказать конструктивного, ему лучше сделать перерыв», — рассказал он.

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Гданьске с 25 по 26 июня. Примечательно, что президента Польши не пригласили на мероприятие.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского наивысшей награды Польши — ордена Белого Орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена).