Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 4 августа 2026 (обновлено: 13:43, 4 августа 2026)Россия

Склад российского маркетплейса в тысяче километров от границы выгорел после атаки ВСУ

В Самарской области после атаки дронов ВСУ полностью выгорел склад маркетплейса
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Склад российского маркетплейса в Самарской области полностью выгорел после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на властей региона, расположенного в тысяче километров от границы.

По информации врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков, из 180 тысяч квадратных метров пораженного объекта сгорело 160 тысяч. После удара украинских военных остался только административный комплекс.

Кроме того, в результате атаки все товары были уничтожены, добавил Гурков.

ВСУ атаковали склад маркетплейса Wildberries в Самарской области 2 августа, он загорелся. Как отмечали власти, при ударе никто не пострадал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал атаку «очередным террористическим актом врага».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    Эксперт заявил о неготовности США и Ирана к мирному соглашению
    Российские C-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день
    Склад российского маркетплейса в тысяче километров от границы выгорел после атаки ВСУ
    Новый главком ВСУ приказал проверить скандальный «полк смерти»
    Бывшая жена Гуфа поддержала его бывшую невесту
    Медведь напал на бегуна с собакой
    Раскрыты детали планов переговоров между США и Ираном
    Онколог развеял три главных мифа о химиотерапии
    Курс доллара к рублю достиг четырехмесячного максимума
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok