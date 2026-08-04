Склад российского маркетплейса в тысяче километров от границы выгорел после атаки ВСУ

В Самарской области после атаки дронов ВСУ полностью выгорел склад маркетплейса

Склад российского маркетплейса в Самарской области полностью выгорел после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на властей региона, расположенного в тысяче километров от границы.

По информации врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков, из 180 тысяч квадратных метров пораженного объекта сгорело 160 тысяч. После удара украинских военных остался только административный комплекс.

Кроме того, в результате атаки все товары были уничтожены, добавил Гурков.

ВСУ атаковали склад маркетплейса Wildberries в Самарской области 2 августа, он загорелся. Как отмечали власти, при ударе никто не пострадал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал атаку «очередным террористическим актом врага».