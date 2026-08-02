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08:09, 2 августа 2026 (обновлено: 08:21, 2 августа 2026)Россия

Склад Wildberries в Самарской области загорелся после атаки

Логистический объект Wildberries в Самарской области загорелся после атаки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Самарской области после атаки загорелся склад маркетплейса Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ в Telegram.

На месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили в компании.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась с заявлением на фоне атак на склады маркетплейса. Она отметила, что склады компании подвергаются террористическим атакам уже две недели. По ее словам, это связано с тем, что Wildberries является народным маркетплейсом, поэтому «удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно».

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