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12:24, 2 августа 2026 (обновлено: 12:57, 2 августа 2026)Из жизни

В России вылупился птенец редких папуанских калао

В московском зоопарке появился третий птенец редких папуанских калао Нун и Ра
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Московский зоопарк»

В московском зоопарке у редких папуанских калао родился третий птенец. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства города.

По информации РИА Новости, родители птенца — Нун и Ра. Несколько месяцев после вылупления он находился в гнезде, а теперь живет вместе с родителями в павильоне «Дом птиц» на старой территории. Его пол уже определен — это самец. Сейчас по размеру он не отстает от родителей. Единственное, что выдает его юный возраст — отсутствие на клюве рога.

Папуасские калао — представители семейства птиц-носорогов. В природе обитают в тропических лесах южной части Молуккских островов. Эти птицы ведут дневной образ жизни и отличаются громкими голосами. В рацион птиц входят манго, папайя, киви, бананы, виноград, груши, хурма и другие фрукты и ягоды, овощи, белковые продукты и специальный комбикорм.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке спасли ослабленного птенца тупика-носорога.

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