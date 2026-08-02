В России вылупился птенец редких папуанских калао

В московском зоопарке появился третий птенец редких папуанских калао Нун и Ра

В московском зоопарке у редких папуанских калао родился третий птенец. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства города.

По информации РИА Новости, родители птенца — Нун и Ра. Несколько месяцев после вылупления он находился в гнезде, а теперь живет вместе с родителями в павильоне «Дом птиц» на старой территории. Его пол уже определен — это самец. Сейчас по размеру он не отстает от родителей. Единственное, что выдает его юный возраст — отсутствие на клюве рога.

Папуасские калао — представители семейства птиц-носорогов. В природе обитают в тропических лесах южной части Молуккских островов. Эти птицы ведут дневной образ жизни и отличаются громкими голосами. В рацион птиц входят манго, папайя, киви, бананы, виноград, груши, хурма и другие фрукты и ягоды, овощи, белковые продукты и специальный комбикорм.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке спасли ослабленного птенца тупика-носорога.