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16:34, 3 августа 2026Экономика

В Италии подсчитали убытки от рекордной жары

Repubblica: Производители риса и другой сельхозпродукции потеряют из-за жары €1,5 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Matteo Berlenga / Reuters

Рекордная жара, установившаяся этим летом в ряде стран Европы, приведет к ущербу сельскому хозяйству Италии в полтора миллиарда евро. Об этом со ссылкой на публикацию La Repubblica сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют подсчеты, самые серьезные убытки понесут производители риса, крупнейшим европейским производителем которого является страна. Пять процентов посевных площадей уже были потеряны, а если до середины августа не пройдут дожди, под угрозой окажется сразу четверть урожая риса.

Страдает и производство пшеницы твердых сортов, которое сократилось более чем на 9 процентов, в то время как его стоимость увеличилась за год на 10,5 процента. С 2012 года самообеспечение пшеницей сократилось в Италии с 78 до 56,5 процента, говорится в статье. С учетом того, что помимо жары на состоянии отрасли сказывается также подорожание удобрений и энергоносителей из-за иранского конфликта, а также влияние пошлин США, агросектор страдает от «смеси шоковых явлений», указывают журналисты.

На большей части страны температура днем приближается к 40 градусам или превышает эту отметку. На фоне этого итальянцы в том числе столкнулись с падением уровня рек, из-за которого в других частях Европы уже начали останавливать атомные станции и вынуждены были прибегнуть к помощи военных, взорвавших русло Дуная.

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