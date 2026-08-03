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16:29, 3 августа 2026Интернет и СМИ

Бузова матом высказалась о ценах на сок и капучино в аэропорту

Ведущая Ольга Бузова матом высказалась о ценах на сок и капучино в вип-зале аэропорта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова матом высказалась о ценах на кофе и сок в аэропорту. Пост об этом она написала в Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я в ***. Капучино и сок в випе (вип-зале аэпропорта — прим. «Ленты.ру») — 2050 рублей», — написала певица.

«Мы давно все в таком ***, Ольга. Даже без випов», «Если Бузова жалуется, то я вообще молчу», «Если в *** Ольга, то это действительно ***», — отреагировали комментаторы.

Ранее Бузова в слезах обратилась к поклонникам. Она пожаловалась, что после операции на ногу у нее сильно болит колено, и предупредила фанатов, что возьмет паузу от работы.

До этого певица выступила в Кремле в инвалидной коляске после операции. Она появилась на сцене перед участниками детского конкурса.

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