Бузова в слезах обратилась к фанатам после операции

Ольга Бузова заявила, что вынуждена сделать паузу в работе для восстановления после травмы

Певица и телеведущая Ольга Бузова в слезах обратилась к поклонникам после операции на ноге. Соответствующее видео она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница призналась, что переоценила свои возможности, и пожаловалась на сильную боль в колене, отечность и плохое самочувствие. По словам Ольги, «физически и морально это выносить невозможно».

«Я дорабатываю свои обязательные дела и мероприятия, чтобы никого не подвести, и потом беру небольшую паузу для восстановления», — заявила Бузова. Она уточнила, что до перерыва ей предстоят еще три сложных дня с множеством перелетов и мероприятий, но отменить эти договоренности уже невозможно.

Ранее Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце в инвалидной коляске спустя неделю после травмы ноги. О том, что артистка получила серьезную травму, стало известно утром 12 июня. Певица упала в душе и рассекла колено, вследствие чего она обратилась в скорую. Позже Ольга вышла на связь из больницы, где ей провели операцию.