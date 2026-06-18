Бузова выступила в Кремле в инвалидной коляске

Певица Ольга Бузова выступила в инвалидной коляске из-за травмы ноги

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце спустя неделю после травмы ноги. Об этом пишет Telegram-канал Super.

Артистка появилась на сцене в инвалидной коляске, чтобы поддержать участников детского конкурса. Отменять выступление Бузова отказалась, а после концерта вернулась в больничную палату.

О том, что Бузова получила серьезную травму, стало известно утром 12 июня. Певица упала в душе и рассекла колено, вследствие чего она обратилась в скорую. Позже артистка вышла на связь из больницы, где ей провели операцию.

Коллега Бузовой Катя Лель объяснила травму певицы ослабленной энергией и пробоиной в ауре. По словам исполнительницы, депрессия, недосып или сниженный иммунитет могли сделать ауру Бузовой уязвимой.