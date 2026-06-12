Бузова вышла на связь после операции

Бузова вышла на связь из больницы, где ее оперировали после полученной в душе травмы ноги

Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на связь из больницы, где ей проводили операцию после несчастного случая — звезда упала в душе и рассекла колено. Она рассказала о своем состоянии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бузова записала видеообращение из больничной палаты. Она поделилась, что сложно отходила от наркоза и даже несколько раз теряла сознание.

«Очень страшно, больно и обидно, что на ровном месте может произойти такое», — со слезами сказала певица о своей травме. Она добавила, что самое страшное позади, и поблагодарила всех, кто за нее переживает.

Ранее пиар-директор звезды Антон Богославский сообщил, что хирургическое вмешательство длилось несколько часов. На следующий у Бузовой был запланирован концерт, однако из-за травмы его перенесли.