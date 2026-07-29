Трамп заявил, что ладит с Путиным и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ладит как с главой России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он высказался об этом во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским», — заявил Трамп.

Ранее Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Их переговоры прошли в закрытом формате без журналистов и продолжались около часа. Украинский президент также сообщил, что обсудил с Трампом активизацию дипломатического процесса. Кроме того, он назвал встречу с американским лидером «хорошей».