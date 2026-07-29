Шашлычник стал звездой сети из-за сходства с Илоном Маском

В Китае нашли похожего на Илона Маска владельца ресторана барбекю

В Китае владелец ресторана барбекю стал звездой сети из-за сходства с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Telegram-канал «Байки лаовая».

Посетители ресторана заметили, что Ма Цзяньпин поразительно похож на американского бизнесмена. Фото и видео с «двойником Маска» быстро разлетелись по соцсетям.

Теперь пользователи в шутку предлагают мужчине переименовать заведение в «SpaceX Barbecue».

Ранее российский двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо пожаловался, что сходство со знаменитостью перестало приносить ему пользу. Житель Подольска Роман Бурцев, который прославился в 2016 году благодаря своей внешности, рассказал, что его популярность стихла в связи с карантином, который вводили из-за пандемии коронавируса.