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23:39, 29 июля 2026 (обновлено: 23:40, 29 июля 2026)Интернет и СМИ

Шашлычник стал звездой сети из-за сходства с Илоном Маском

В Китае нашли похожего на Илона Маска владельца ресторана барбекю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

В Китае владелец ресторана барбекю стал звездой сети из-за сходства с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Telegram-канал «Байки лаовая».

Посетители ресторана заметили, что Ма Цзяньпин поразительно похож на американского бизнесмена. Фото и видео с «двойником Маска» быстро разлетелись по соцсетям.

Теперь пользователи в шутку предлагают мужчине переименовать заведение в «SpaceX Barbecue».

Ранее российский двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо пожаловался, что сходство со знаменитостью перестало приносить ему пользу. Житель Подольска Роман Бурцев, который прославился в 2016 году благодаря своей внешности, рассказал, что его популярность стихла в связи с карантином, который вводили из-за пандемии коронавируса.

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