Внешность Ди Каприо не принесла мужчине богатства в России

Российский двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо пожаловался, что сходство со знаменитостью перестало приносить ему пользу. Соответствующий материал публикует Mirror.

39-летний житель Подольска Роман Бурцев, который прославился в 2016 году благодаря своей внешности, рассказал, что его популярность стихла в связи с карантином, который вводили из-за пандемии коронавируса. По словам мужчины, ранее он часто снимался в рекламных кампаниях и давал интервью различным изданиям, однако в настоящее время остался без работы.

«Проблемы начались в апреле 2020 года, когда власти принялись вводить ограничения. Теперь люди забыли, кто я такой, а раньше я был известным человеком в России и за границей из-за моего сходства с Ди Каприо! Я мало зарабатываю из-за отсутствия предложений, моя внешность не принесла мне богатства», — признался россиянин в разговоре с журналистами.

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Герой материала добавил, что многие рекламодатели отказались от сотрудничества с ним из-за его лишнего веса. На данный момент он живет вместе с возлюбленной и родителями в маленькой квартире и получает 50 тысяч рублей в месяц.

«Я долгое время пытался похудеть, но ничего не выходило. Сейчас я настроен решительно. Надеюсь, у меня получится сбросить лишний вес и вновь стать героем заголовков в следующем году. Я планирую купить отдельный дом», — заключил Бурцев.

В марте двойник Меган Маркл рассказала об оскорблениях в сети после интервью герцогини. 38-летняя Сара Мхланга, которая живет на северо-западе Англии со своим мужем и двумя детьми, призналась, что ей поступали жестокие сообщения в социальных сетях. Например, один юзер писал Мхланге, что ей не следует копировать Маркл, потому что она «самая ненавистная женщина в мире».