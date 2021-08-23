В TikTok обнаружили русскоязычного двойника Билли Айлиш

Пользователи обнаружили в социальной сети TikTok русскоязычную девушку, похожую на американскую поп-певицу Билли Айлиш. На публикации девушки с никнеймом howeversnowy обратили внимание в Medialeaks.

Всего автор, имя которой неизвестно, разместила на платформе шесть роликов. На кадрах она вблизи демонстрирует внешность с разных ракурсов под треки российских и иностранных исполнителей и подписывает посты бессмысленными фразами. Видео howeversnowy стали вирусными и собрали сотни тысяч просмотров, а ее последняя публикация — шесть миллионов просмотров.

Благодаря сходным чертам лица — крупным глазам и губам, небольшому носу и светлым волосам — юзеры прозвали тиктокершу двойником Билли Айлиш. «Я подумал, что Билли по-русски заговорила!», «Удивительно, ты просто копия Билли. Самый настоящий двойник», «Билли, я знала, что ты русская! Перестань, наконец, это скрывать», — писали они в комментариях под роликами.

Героиня материала никак не ответила зрителям.

В июле двойник жены принца Гарри Меган Маркл рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась из-за лица как у знаменитости. Американка Джина Куша «жила обычной жизнью» до 2017 года, однако после помолвки Меган Маркл и принца Гарри она начала привлекать внимание окружающих из-за внешнего сходства с избранницей британского принца. По словам женщины, прохожие регулярно подходят к ней с просьбой сфотографироваться, а некоторые делают перед ней реверанс.